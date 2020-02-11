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    Шоу-биз

    Дочь Майкла Джексона на афетапти «Оскара» похвасталась заросшими подмышками

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    <p>Пэрис Джексон не изменяет своим привычкам</p> <div></div> - Дочь Майкла Джексона на афетапти «Оскара» похвасталась заросшими подмышками

    Пэрис Джексон не изменяет своим привычкам

    Дочь «короля» поп-музыки обожает демонстрировать ростительность на теле

    Дочь Майкла Джескона, Пэрис, известна своим радикальным настроем на бодипозитив. Девушка не понимает, почему должна меняться в угоду общепринятым стандартам красоты, и смело несет свои идеи в массы. На фотоколле вечеринки Vanity Fair 21-летняя звезда позировала в платье Versace, полностью открывающем руки. Естественно, окружающие без труда могли разглядеть ее подмышки, но девушку это нисколько не смущало.

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    Дочь Майкла Джексона на афетапти «Оскара» похвасталась заросшими подмышками
    Дочь Майкла Джексона на афетапти «Оскара» похвасталась заросшими подмышками
    Дочь Майкла Джексона на афетапти «Оскара» похвасталась заросшими подмышками
    Дочь Майкла Джексона на афетапти «Оскара» похвасталась заросшими подмышками
    Дочь Майкла Джексона на афетапти «Оскара» похвасталась заросшими подмышками
    Дочь Майкла Джексона на афетапти «Оскара» похвасталась заросшими подмышками

    Даже перед столь важным мероприятием она предпочла не удалять волосы в этой зоне. «Я буду оставаться собой. И делать что захочу!» - таким был ответ Пэрис в одном из давних постов в Инстаграме, когда хейтеры писали ей гневные комментарии, обвиняя в чрезмерном увлечении идеями бодипозитива.

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