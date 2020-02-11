Дочь Майкла Джексона на афетапти «Оскара» похвасталась заросшими подмышками



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Пэрис Джексон не изменяет своим привычкам

Дочь «короля» поп-музыки обожает демонстрировать ростительность на теле

Дочь Майкла Джескона, Пэрис, известна своим радикальным настроем на бодипозитив. Девушка не понимает, почему должна меняться в угоду общепринятым стандартам красоты, и смело несет свои идеи в массы. На фотоколле вечеринки Vanity Fair 21-летняя звезда позировала в платье Versace, полностью открывающем руки. Естественно, окружающие без труда могли разглядеть ее подмышки, но девушку это нисколько не смущало.

Даже перед столь важным мероприятием она предпочла не удалять волосы в этой зоне. «Я буду оставаться собой. И делать что захочу!» - таким был ответ Пэрис в одном из давних постов в Инстаграме, когда хейтеры писали ей гневные комментарии, обвиняя в чрезмерном увлечении идеями бодипозитива.