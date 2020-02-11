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    Лидия Таран побывала на Житнем рынке в Киеве

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    Лидия Таран побывала на Житнем рынке в Киеве
    instagram.com/lidiyataran

    В повседневной жизни ведущая отдает предпочтение естественному виду

    На странице в Instagram Таран разместила серию снимков, сделанных на рынке. На фото Лидия предстает без макияжа и с помидорами и свежевыжатым гранатовым соком в руках.

    «Ем глазами. Мой рай выходного дня и самая лучшая традиция – субботняя вылазка на рынок. Любите ли вы рынки так, как я их люблю? Сдерживаю себя, не покупаю много, но как же это прекрасно и вкусно. Сегодняшний улов – курица, зелень, сыр, клюква, немного рыбки, орехи... Сало не брала, сдержалась, хотя да, пробовала», - рассказала Таран.

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    Лидия Таран побывала на Житнем рынке в Киеве
    Лидия Таран побывала на Житнем рынке в Киеве
    Лидия Таран побывала на Житнем рынке в Киеве

    Подписчики ведущей оценили место, в котором она покупает продукты. «Какая вы искусная женщина», «Тоже всегда покупаю продукты на рынке», «Обожаю рынки за атмосферу», «Точно рынок – там всегда приятные цены», - пишут юзеры.

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