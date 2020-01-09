Прототип города Эренделл из мультфильма «Холодное сердце» страдает от нашествия туристов



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Эренделл. Кадр из мультфильма

Создатели мультфильма «Холодное сердце» вдохновились маленькой деревушкой при создании города Эренделл

Крошечная альпийская деревня страдает от толп туристов, поскольку она вдохновила на создание сказочного города Эренделл в мультфильме «Холодное сердце».

Мэр попросил поклонников анимации держаться подальше от австрийского Гальштата, названого «самым любимым городом в Instagram в мире».

Когда-то это была тихая озерная деревня с населением всего 780 человек, теперь же она переполнена посетителями, которые доставляют неудобства местным жителям. Туристы делают селфи, используют дроны и даже заходят в дома горожан, чтобы воспользоваться ванной комнатой.

Гальштат, расположенный в горах Зальцкаммергут, входит в список Всемирного наследния ЮНЕСКО с 1997 года. Однако его популярность возросла после того, как в 2013 году на экраны вышел мультфильм «Холодное сердце». С тех пор деревню посещает около 10 тысяч туристов в день, в основном из Азии.

Местные жители опасаются, что выход второй части, которая стала самым кассовым мультфильмом всех времен, может привести к еще большему притоку посетителей. Мэр деревни даже закрыл некоторые улицы, чтобы уберечь место от назойливых туристов.

«Гальштат – это место исторической культуры, а не музей. Мы хотим сократить количество туристов как минимум на треть, но на самом деле невозможно остановить их», - сказал он.