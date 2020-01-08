  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Maruv в образе кошечки соблазнила мужчин (фото)

    • Розсилка
    Maruv в образе кошечки соблазнила мужчин (фото)

    В Instagram звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных

    Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Instagram различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением.

    Самая эпатажная украинская певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала в Instagram фото в костюме кошки из кожи и латекса и с черными ушками.

    «Маленькая кошка», - написала артистка под снимками. В кадре звезда позирует в наряде из брюк и корсета с пушком и длинными латексными перчатками. 

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Maruv в образе кошечки соблазнила мужчин (фото)
    Maruv в образе кошечки соблазнила мужчин (фото)
    Maruv в образе кошечки соблазнила мужчин (фото)
    Maruv в образе кошечки соблазнила мужчин (фото)

    Maruv предстала с синими волосами, что придало ее образу еще больше пикантности. Фото певицы привели в восторг ее поклонников, они осыпали ее комплиментами.


    знаменитости фотография самые сексуальные Maruv Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ