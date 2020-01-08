Maruv в образе кошечки соблазнила мужчин (фото)



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В Instagram звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных

Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Instagram различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением.

Самая эпатажная украинская певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала в Instagram фото в костюме кошки из кожи и латекса и с черными ушками.

«Маленькая кошка», - написала артистка под снимками. В кадре звезда позирует в наряде из брюк и корсета с пушком и длинными латексными перчатками.

Maruv предстала с синими волосами, что придало ее образу еще больше пикантности. Фото певицы привели в восторг ее поклонников, они осыпали ее комплиментами.