Записные книжки испанского иллюстратора вдохновляют на путешествия (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путешествия – самая непредсказуемая вещь на свете, поэтому переворачивая страницу, никогда не знаешь, какие приключения ждут нас дальше

Необычные записные книжки испанского иллюстратора Хосе Наранха стали очень популярны в Инстаграм благодаря тому, что в них можно найти яркие рисунки и каллиграфические записи из путешествий по всему миру.

«Я всегда делал личные заметки вручную, но никогда не собирался делиться ими с кем-либо еще. Некоторое время спустя я освоил Инстаграм и попробовал публиковать фото своих заметок и блокнотов там», – рассказывает иллюстратор.

Публика восприняла его работы с большим интересом, что побудило Хосе Наранха создавать еще больше записных книжек путешественника во время своих многочисленных поездок.

Также в течение 10 лет он создавал книгу-рукопись с иллюстрациями, идеями, мечтами и небольшими рассказами о разных странах, которое находят отражение в его дорожных блокнотах.

На данный момент свет увидели две его книги-рукописи с иллюстрациями: The Orange Manuscript и El Manuscrito Nautilus.«Мои блокноты включают все: зарисовки, идеи, мечты, описания, бесполезные и полезные данные о странах и многое другое. То, что я не записываю, я стараюсь зарисовать. Поэтому через мои записные книжки можно отправиться в путешествие, не выходя из дома», – рассказывает иллюстратор.

В них вклеиваются местные билеты, почтовые марки или другие любопытные элементы, найденные в определенном месте. Автор всегда соблюдает свое самое важное правило – дорожные блокноты всегда должны создаваться во время путешествия.

Именно так сохраняется свежий приключенческий дух, еще не разбавленный временем. Ручка, фломастеры, карандаши, краски – в ход идут все подручные средстваХосе Наранха отмечает, что в его деле недопустима неискренность, поэтому в его работах можно найти только настоящие элементы и подлинные эмоции, которые не всегда должны нести только радость.