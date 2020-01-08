Звезда сериала «Первые ласточки» показала соблазнительное фото



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Украинская актриса поделилась постельным фото

Звезда сериала Перші Ластівки Полина Носыхина опубликовала несколько откровенных фото в постелию

«Ловлю кайф от солнышка», - пишет Полина под фото с гостиницы в Буковеле.

На фото, она полусидит на постели и демонстрирует шикарные формы и стройную фигуру в черном купальнике с твердыми чашечками лифчика.

На двух фото Полина позирует сидя на постели, демонстрируя себя всю, а на третьем фото она снимает себя сверху вниз, лежа на постели, непроизвольно сосредоточив внимание поклонников на соблазнительной груди.

Поклонники с удовольствием наслаждаются откровенными фото Полины Носыхиной, и пишут много комплиментов.

«Очень милая», «Очень милая и красивая», «Красотка», «Огонь», «Шикарна», «Малышка», «Нереальная», - пишут в комментариях.