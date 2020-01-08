Звезда сериала «Первые ласточки» показала соблазнительное фото
Украинская актриса поделилась постельным фото
Звезда сериала Перші Ластівки Полина Носыхина опубликовала несколько откровенных фото в постелию
«Ловлю кайф от солнышка», - пишет Полина под фото с гостиницы в Буковеле.
На фото, она полусидит на постели и демонстрирует шикарные формы и стройную фигуру в черном купальнике с твердыми чашечками лифчика.
На двух фото Полина позирует сидя на постели, демонстрируя себя всю, а на третьем фото она снимает себя сверху вниз, лежа на постели, непроизвольно сосредоточив внимание поклонников на соблазнительной груди.
Поклонники с удовольствием наслаждаются откровенными фото Полины Носыхиной, и пишут много комплиментов.
«Очень милая», «Очень милая и красивая», «Красотка», «Огонь», «Шикарна», «Малышка», «Нереальная», - пишут в комментариях.