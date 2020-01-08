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    Фото

    Звезда сериала «Первые ласточки» показала соблазнительное фото

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    Звезда сериала «Первые ласточки» показала соблазнительное фото

    Украинская актриса поделилась постельным фото

    Звезда сериала Перші Ластівки Полина Носыхина опубликовала несколько откровенных фото в постелию

    «Ловлю кайф от солнышка», - пишет Полина под фото с гостиницы в Буковеле.

    На фото, она полусидит на постели и демонстрирует шикарные формы и стройную фигуру в черном купальнике с твердыми чашечками лифчика.

    На двух фото Полина позирует сидя на постели, демонстрируя себя всю, а на третьем фото она снимает себя сверху вниз, лежа на постели, непроизвольно сосредоточив внимание поклонников на соблазнительной груди.

    Поклонники с удовольствием наслаждаются откровенными фото Полины Носыхиной, и пишут много комплиментов.

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    Звезда сериала «Первые ласточки» показала соблазнительное фото
    Звезда сериала «Первые ласточки» показала соблазнительное фото
    Звезда сериала «Первые ласточки» показала соблазнительное фото

    «Очень милая», «Очень милая и красивая», «Красотка», «Огонь», «Шикарна», «Малышка», «Нереальная», - пишут в комментариях.

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