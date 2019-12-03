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    Фото

    Ольга Фреймут очаровала совместным выходом с мужем

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    Ольга Фреймут очаровала совместным выходом с мужем

    Подписчики Ольги подчеркнули, что их любимица очень стройная

    Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут нечасто балует многотысячную армию поклонников обновлениями в сети. Особенно редко «экс-ревизор» показывает детали своей личной жизни.

    Не удивительно, что каждый новый пост с мужем или детьми вызывает восторг у поклонников Ольги.

    Недавно на своей странице в сети instagram Фреймут показала по-домашнему милое фото с супругом Владимиром Локотко.

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    instagram.com/freimutolia

    Ольга опубликовала фото с мужем, однако не уточнила, когда именно и где был сделан кадр. На снимке влюбленная пара позирует в повседневных кэжуал-образах.

    К примеру, Фреймут демонстрирует стильный образ на каждый день - зеленый свитер крупной вязки, простые джинсы и кожаные ботинки на шнуровке и устойчивом каблуке.

    знаменитости фотография Ольга Фреймут телеведущая Instagram
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