Новую библиотеку в Хельсинки признали лучшей в мире (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

oodihelsinki.fi

Финны любят проводить время на свежем воздухе: заниматься спортом, гулять по лесу, ловить рыбу – это общеизвестный факт. Также ни для кого не секрет, что финны увлекаются игровыми зрелищными видами спорта, такими, как, например, хоккей. Но знаете ли вы, насколько они любят и ценят свои библиотеки?

В Финляндии к библиотекам относятся серьезно, что и демонстрирует великолепная новая центральная библиотека Хельсинки Oodi. Строительство библиотеки обошлось в 98 миллионов евро – сумму, которую город Хельсинки считает инвестицией в своих горожан.

Для торжественной церемонии открытия библиотеки Oodi выбрали символическую дату 5 декабря – канун Дня независимости Финляндии.

Финны любят книги, и они частые посетители библиотек: каждый житель Финляндии в среднем берет на дом из библиотеки 16 изданий в год. Поэтому неудивительно, что финны имеют славу одной из самых грамотных наций в мире.

«Институт библиотек в Финляндии имеет глубокие исторические корни, – говорит Катри Вянттинен, директор библиотечной службы центральной библиотеки Хельсинки. – Уже в XIX веке в каждой финской деревне была школа и библиотека. Благодаря этому все население имело возможность приобщиться к грамотности и получить начальное образование».

Планировка Oodi отвечает новым ролям библиотеки. Третий этаж более всего напоминает библиотеку в традиционном смысле: здесь находятся специальные зоны для чтения – «оазисы» – и библиотечный фонд из 100 000 книг.

Второй этаж посвящен свободному творчеству: на нем размещены студии, музыкальные залы, медийные классы и мастерская с принтерами 3D, швейными машинами, различными гаджетами и оборудованием.

Первый этаж с находящимися здесь кафе, рестораном, кинотеатром, справочно-информационными пунктами и инфопунктом ЕС — это пространство для общения, обмена информацией, взаимодействия.