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    Новую библиотеку в Хельсинки признали лучшей в мире (фото)

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    Новую библиотеку в Хельсинки признали лучшей в мире (фото)
    oodihelsinki.fi

    Финны любят проводить время на свежем воздухе: заниматься спортом, гулять по лесу, ловить рыбу – это общеизвестный факт. Также ни для кого не секрет, что финны увлекаются игровыми зрелищными видами спорта, такими, как, например, хоккей. Но знаете ли вы, насколько они любят и ценят свои библиотеки?

    В Финляндии к библиотекам относятся серьезно, что и демонстрирует великолепная новая центральная библиотека Хельсинки Oodi. Строительство библиотеки обошлось в 98 миллионов евро – сумму, которую город Хельсинки считает инвестицией в своих горожан. 

    Для торжественной церемонии открытия библиотеки Oodi выбрали символическую дату 5 декабря – канун Дня независимости Финляндии.

    Финны любят книги, и они частые посетители библиотек: каждый житель Финляндии в среднем берет на дом из библиотеки 16 изданий в год. Поэтому неудивительно, что финны имеют славу одной из самых грамотных наций в мире.

    «Институт библиотек в Финляндии имеет глубокие исторические корни, – говорит Катри Вянттинен, директор библиотечной службы центральной библиотеки Хельсинки. – Уже в XIX веке в каждой финской деревне была школа и библиотека. Благодаря этому все население имело возможность приобщиться к грамотности и получить начальное образование».

    Планировка Oodi отвечает новым ролям библиотеки. Третий этаж более всего напоминает библиотеку в традиционном смысле: здесь находятся специальные зоны для чтения – «оазисы» – и библиотечный фонд из 100 000 книг. 

    Второй этаж посвящен свободному творчеству: на нем размещены студии, музыкальные залы, медийные классы и мастерская с принтерами 3D, швейными машинами, различными гаджетами и оборудованием. 

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    Новую библиотеку в Хельсинки признали лучшей в мире (фото)
    Новую библиотеку в Хельсинки признали лучшей в мире (фото)
    Новую библиотеку в Хельсинки признали лучшей в мире (фото)
    Новую библиотеку в Хельсинки признали лучшей в мире (фото)
    Новую библиотеку в Хельсинки признали лучшей в мире (фото)
    Новую библиотеку в Хельсинки признали лучшей в мире (фото)
    Новую библиотеку в Хельсинки признали лучшей в мире (фото)
    Новую библиотеку в Хельсинки признали лучшей в мире (фото)
    Новую библиотеку в Хельсинки признали лучшей в мире (фото)

    Первый этаж с находящимися здесь кафе, рестораном, кинотеатром, справочно-информационными пунктами и инфопунктом ЕС — это пространство для общения, обмена информацией, взаимодействия.


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