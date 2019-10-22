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    Раскрыты главные трудности при знакомстве в сети

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    Раскрыты главные трудности при знакомстве в сети
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    Женщины страдают от «дикпиков» — фотографий мужских половых органов в сообщениях

    Стало известно, какие трудности испытывают мужчины и женщины при знакомстве в сети. Об этом рассказал Элли Сейдмен, глава одной из самых популярных платформ для онлайн-знакомств Tinder.

    Сейдмен сообщил, что основные проблемы возникают из-за диспропорции между полами. Дело в том, что около 75% пользователей — мужчины. 

    Создатели разрабатывают платные версии приложении, рассчитывая именно на мужскую аудиторию.

    При этом мужчины жалуются, что сталкиваются с высмеиванием после того, как они находят свою вторую половину в приложении.

    А вот женщины признаются, что переживают за свою безопасность назначая встречи. Кроме того, им часто присылают в сообщениях «дикпики» — фотографии мужских половых органов.

    Также женщины жалуются на грубость мужчины при встрече, если он разочарован реальной внешностью женщины, которая немного отличается от фото в cети. Причем Сейдмен заявил, что компания намерена блокировать опасных и грубых мужчин.

    «Если вы ведете себя плохо, то мы избавимся от вас — и мы сделаем это как можно скорее», — заявил глава Tinder.


    Джерело: lenta.ru

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