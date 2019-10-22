Маша Ефросинина восхитила нежностью с мужем (фото)



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instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина невероятно дорожит своей семьей

Звезда тщательно лелеет и оберегает романтику в отношениях с мужем Тимуром Хромаевым, старается быть идельной понимающей мамой для дочки Наны и сыночка Саши, и при этому ей виртуозно удается быть успешной в профессии.

Изрядно устав от повседневных забот и рабочих будней, Маша решила позволить себе расслабиться и отправилась в долгожданный отпуск с мужем и дочкой.

На странице в Instagram она разместила романтическую фотосессию с Тимуром.

Счастливая теледива обнимает любимого мужчину, а он лишь крепче прижал ее к себе. Ведущая с любовью и обожанием смотрит на мужа, который счастливо улыбается.

Маша сообщила, что решила устроить семейный спонтанный отпуск в Мексике. Пара пропустила летний отдых, но решила наверстать упущенное осенью.

«Я не верю в коллажи, в карты визуализаций и в ожидание чуда! Я верю в силу желания и в то, что Вселенная видит все наши шаги. Мы не планировали, не имели временных возможностей, не отдыхали летом, не представляли, как поставить на паузу работу.... Но очень сильно хотели... В отпуск!!!! И вот он неожиданно на нас свалился! Да еще и очень необычный (как мы любим!). Нас с Тимуром и Нанаськой пригласили исследовать один из самых экологично-ориентированных курортов в мире - заповедник Маякоба в Мексике», - поделилась своей радостью знаменитость.

Сына Сашу Маша оставила дома с бабушкой, а поклонникам честно пообещала вести репортажи с места отдыха.

«Санюшку не взяли — очень далеко лететь, а у него утренник, режим и бабушка Людася, которая разрешает повертеть этот режим на одном месте. П.С. Мой план - подробно рассказывать вам об этом путешествии, так что в сториз начинается мое реалити», - написала ведущая.

Подписчики Маши принялись желать ей прекрасного отдыха и заверили, что с нетерпением будут ждать новостей от звезды.

Джерело: rbc.ua