Самая горячая миллиардерша мира поделилась откровенным снимком в корсете



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Инстадива Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Фанаты оценили внешний вид предпринимательницы

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, сфотографировалась в корсете и обрадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 22-летняя знаменитость позирует в откровенном наряде: кружевном полупрозрачном корсете бежевого цвета и трусах в тон. При этом Дженнер прикрывает полуобнаженную грудь рукой. Публикация набрала почти 10 миллионов лайков.

instagram.com/kyliejenner/

Фанаты оценили внешний вид предпринимательницы. «Невероятно ошеломительна», «Я буквально упала в обморок! Умерла! Этот цвет волос определенно твой», «Красотка!», «Выглядишь очень горячо», — комментировали они.

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