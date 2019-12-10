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    Львовянка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото знойной красотки

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    <p>Елена Овчинникова имеет немало титулов</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/lenaovchynnikov</p> - Львовянка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото знойной красотки

    Елена Овчинникова имеет немало титулов

    Фото: instagram.com/lenaovchynnikov

    Елена Овчинникова дополнила коллекцию новым поясом

    Украинка Елена Овчинникова стала чемпионкой мира по муай-тай по версии WBC. Овчинникова победила француженку Синди Сильвестр.Бой состоялся во время турнира во Львове. Пятираундовый поединок завершился победой украинки единогласным решением судей.

    Кроме спортивных наград, Елена обладает превосходной фигурой, которой не устает хвастаться в своем Инстаграме.

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    Львовянка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото знойной красотки
    Львовянка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото знойной красотки
    Львовянка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото знойной красотки
    Львовянка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото знойной красотки
    Львовянка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото знойной красотки
    Львовянка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото знойной красотки
    Львовянка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото знойной красотки
    Львовянка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото знойной красотки
    Львовянка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото знойной красотки
    Львовянка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото знойной красотки
    Львовянка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото знойной красотки
    Львовянка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото знойной красотки
    Львовянка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото знойной красотки
    Львовянка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото знойной красотки
    Львовянка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото знойной красотки
    Львовянка стала чемпионкой мира по муай-тай: фото знойной красотки
    Фото: instagram.com/lenaovchynnikov

    Елена Овчинникова - профессиональная кикбоксерка, специалистка по смешанным боевым искусствам. Чемпионка Европы по смешанным боевым искусствам в легчайшем весе по версии ISKA (2009 год), чемпионка мира по кикбоксингу по версии WKA (2008, 2010 годы) и ISKA (2009, 2010 годы). Чемпионка Европы по кикбоксингу и тайскому боксу по версии ISKA (2007 год). Чемпионка мира среди профессионалов по кикбоксингу по версии WKF (2010, 2016 годы). Чемпионка мира по тайскому боксу Муэй-тай по самой престижной версии WBC (2014) и WMC-D1 в весовой категории 54 кг (2015).

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