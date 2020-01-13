Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)



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Лучшим фильмом стал девятый проект Квентина Тарантино «Однажды...в Голливуде»

Брэд Питт был удостоен награды за роль второго плана в «Однажды...в Голливуде»

В Санта-Монике раздали очередную порцию кинонаград на 25-й церемонии Critics' Choice Awards: лучшим фильмом стал девятый проект Квентина Тарантино «Однажды...в Голливуде», получивший также награду за лучший оригинальный сценарий, лучшей актрисой - Рене Зеллвегер за роль в фильме «Джуди», а лучшим актером - конечно, «Джокер» Хоакин Феникс, на этот раз пришедший за статуэткой не с невестой Руни Мара, а с сестрой Рэйн.

Брэд Питт был удостоен награды за роль второго плана в «Однажды...в Голливуде», а Лора Дерн - за «Брачную историю». А вот со званием лучшего режиссера все не так однозначно: его разделили Пон Джун-хо («Паразиты») и Сэм Мендес («1917»).