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    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)

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    Лучшим фильмом стал девятый проект Квентина Тарантино &laquo;Однажды...в Голливуде&raquo; - Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшим фильмом стал девятый проект Квентина Тарантино «Однажды...в Голливуде»

    Брэд Питт был удостоен награды за роль второго плана в «Однажды...в Голливуде»

    В Санта-Монике раздали очередную порцию кинонаград на 25-й церемонии Critics' Choice Awards: лучшим фильмом стал девятый проект Квентина Тарантино «Однажды...в Голливуде», получивший также награду за лучший оригинальный сценарий, лучшей актрисой - Рене Зеллвегер за роль в фильме «Джуди», а лучшим актером - конечно, «Джокер» Хоакин Феникс, на этот раз пришедший за статуэткой не с невестой Руни Мара, а с сестрой Рэйн.

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    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд на Critics' Choice Awards – 2020 (фото)

    Брэд Питт был удостоен награды за роль второго плана в «Однажды...в Голливуде», а Лора Дерн - за «Брачную историю». А вот со званием лучшего режиссера все не так однозначно: его разделили Пон Джун-хо («Паразиты») и Сэм Мендес («1917»).

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