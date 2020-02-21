Роузи Хантингтон-Уайтли разделась в Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Известная модель и подружка Джейсона Стэтхэма Роузи Хантингтон-Уайтли появилась в пикантной съемке для французского журнала

32-летняя английская модель и ангел Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли успевает совмещать карьеру и семейную жизнь, а также ведет профиль в соцсети Instagram.

Там блондинка делится важнейшими моментами своей жизни, а также публикует стильные кадры. Поэтому неудивительно, что у нее более 10 млн подписчиков.

Недавно красавица опубликовала серию снимков для популярного французского издания Madame Figaro, на которых раздевается и демонстрирует свою стройную фигуру. Трудно не заметить роскошные формы блондинки.

Отметим, что Роузи - пример того, как обольстительность не пересекает границу в пошлости.