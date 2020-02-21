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    Шоу-биз

    Конец карьере? Лана Дель Рей потеряла голос и отменила два гастрольных тура

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    <p>Звезда отменила британское и европейское турне из-за болезни</p> <div></div> - Конец карьере? Лана Дель Рей потеряла голос и отменила два гастрольных тура

    Звезда отменила британское и европейское турне из-за болезни

    Когда артистка сможет вернуться на сцену - неизвестно.

    34-летняя американская певица Лана Дель Рей, которая недавно показала своего парня, сообщила в Инстаграме, что заболела и предупредила фанатов об отмене концертов. Врачи запретили ей работать как минимум в ближайший месяц, пишет BBC.

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    Конец карьере? Лана Дель Рей потеряла голос и отменила два гастрольных тура
    Конец карьере? Лана Дель Рей потеряла голос и отменила два гастрольных тура
    Конец карьере? Лана Дель Рей потеряла голос и отменила два гастрольных тура
    Конец карьере? Лана Дель Рей потеряла голос и отменила два гастрольных тура
    Конец карьере? Лана Дель Рей потеряла голос и отменила два гастрольных тура
    Конец карьере? Лана Дель Рей потеряла голос и отменила два гастрольных тура

     «Извините, что подвела всех в последнюю минуту, но эта болезнь застала меня врасплох. Я полностью утратила свой вокал. Врачи порекомендовали мне четыре недели покоя. Я ненавижу разочаровывать всех, но мне нужно выздороветь», — написала Лана.

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    знаменитости певица шоу-бизнес болезнь
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