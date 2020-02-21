Конец карьере? Лана Дель Рей потеряла голос и отменила два гастрольных тура



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звезда отменила британское и европейское турне из-за болезни

Когда артистка сможет вернуться на сцену - неизвестно.

34-летняя американская певица Лана Дель Рей, которая недавно показала своего парня, сообщила в Инстаграме, что заболела и предупредила фанатов об отмене концертов. Врачи запретили ей работать как минимум в ближайший месяц, пишет BBC.

«Извините, что подвела всех в последнюю минуту, но эта болезнь застала меня врасплох. Я полностью утратила свой вокал. Врачи порекомендовали мне четыре недели покоя. Я ненавижу разочаровывать всех, но мне нужно выздороветь», — написала Лана.

Читайте также: 57-летний Том Круз закрутил роман с молодой красавицей-актрисой (фото)