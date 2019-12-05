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    Фото

    Оскароносная Эмма Стоун выходит замуж (фото)

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    Оскароносная Эмма Стоун выходит замуж (фото)

    Голливуд всколыхнет новая свадьба

    31-летняя звезда фильмов «Ла-Ла-Ленд» и «Фаворитка» Эмма Стоун и 34-летний режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери готовы связать себя узами брака. 

    Дэйв поделился в своем Instagram снимком с возлюбленной, на котором она продемонстрировала помолвочное кольцо.

    Под фото Дэйв не оставил ни одной подписи, а только поставил емоджи в виде двойного сердечка. Как для 31-летней Еммы, так и для ее возлюбленного, этот брак станет первым.

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    instagram.com/davemccary

    Стоун и МакКери начали встречаться два года назад. Пара не афишировала личную жизнь, и долгое время им удавалось избегать папарацци. 

    Официально они вышли в свет в начале этого года: влюбленные вместе появились на премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе.

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