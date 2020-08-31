Самые смешные фото животных, которые были сделаны в нужном месте и в нужное время



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Собрали кадры с животными от лучших фотографов нашего времени

Не секрет, что животные — лучшие помощники в поднятии настроения. И если питомцев у вас нет, то тысячи милых и забавных фотографий зверят в Интернете тоже отлично справляются с этой задачей.

Издание Insider собрало кадры с животными от лучших фотографов нашего времени. И в подборке ниже — 15 самых смешных из них.

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