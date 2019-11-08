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    Самым стильным мужчиной Украины стал зе-депутат Александр Скичко

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    Самым стильным мужчиной Украины стал зе-депутат Александр Скичко

    Мужское онлайн-издание, посвященное стилю, увлечениям и здоровью, Elle man составило рейтинг самых стильных мужчин Украины

    Победителем в номинации «Самый стильный мужчина страны» по версии читателей журнала стал ведущий и шоумен, а с недавнего времени и народный депутат Украины - Александр Скичко.

    «Сегодня мужчина моей мечты получил премию самый стильный мужчина! Ну что я могу сказать, спасибо вам всем, с ним правда было нелегко, но я это сделала! Потому что, за департамент гардероба у нас дома отвечаю я. Люблю тебя Александр Скичко. Он для меня мужчина моей мечты, в любом смысле», - прокомментировала победу муже Елизавета Юрушева.

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    instagram.com/lisa.skichko.yurusheva
    instagram.com/aleksandrskichko
    instagram.com/aleksandrskichko
    instagram.com/aleksandrskichko
    instagram.com/aleksandrskichko
    instagram.com/aleksandrskichko

    Elle Man Awards – первая и единственная в Украине модная премия для мужчин. Номинантами премии становятся известные дизайнеры, бизнесмены, музыканты, политики и другие публичные личности, достигшие успехов не только в работе, но и в выборе костюма. Победителя определяют читатели Elle Man во время открытого голосования на сайте.

    В 2019 году в топ-50 вошли артисты Monatik, Макс Барских, Сергей Бабкин, дизайнеры Серж Смолин и Андре Тан, шеф-повар Евгений Клопотенко, телеведущий Никита Добрынин и другие стильные мужчины страны.

    Джерело: Elle

    депутат рейтинг фотография Александр Скичко Сергей Бабкин Андре Тан премия телеведущий время
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