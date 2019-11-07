Екатерина Кухар посвятила мужу трогательный пост в сети

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instagram.com/ekaterinakukhar_official

На фото, которое опубликовала Екатерина, изображен Стоянов в танце

Балерина и судья проекта Танцы со звездами Екатерина Кухар опубликовала трогательный пост про своего мужа, артиста Александра Стоянова.

Фото супруга прима-балерина показала на своей странице в Instagram.

«В очередной раз благодарна судьбе за встречу с самым близким и дорогим человеком в моей жизни. Умение заботиться о других это, наверное, самое важное в мужчине. Заботиться о своей семье, о близких и даже о далеких. И сейчас, третий год подряд, проводя благотворительный спектакль Щелкунчик, ты продолжаешь помогать тем, кто в этом нуждается. Тем, кто никогда не сможет сказать тебе спасибо…», — написала Екатерина.

instagram.com/ekaterinakukhar_official

По словам прима-балерины, все средства, собранные с продажи билетов, пойдут на покупку современного аппарата УЗИ для отделения реанимации новорожденных в Киевском Институте педиатрии, акушерства и гинекологии.

«Любимый, бесконечно горжусь твоим большим сердцем и тем, что ты не безразличен», — добавила Кухар.

Поклонники поблагодарили пару за творчество и благотворительность: «Как красиво», «Огромная благодарность вам, как паре», «У вас золотой муж», «Восхищаюсь вашей парой».