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    Внуки нашли в бабушкином холодильнике удивительный тайник (фото)

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    Внуки нашли в бабушкином холодильнике удивительный тайник (фото)
    dailymail.co.uk

    Коллекционерка хранила 30 ценных украшений, в том числе золотые и серебрянные кольца, браслеты, кулоны, серьги и броши

    Тайник с драгоценностями, датируемыми XVI веком, был обнаружен в доме жительницы графства Уилтшир в Англии. Он находился в морозильной камере холодильника.

    Поиском ценностей занялись внуки умершей женщины. Также они пригласили в дом эксперта-аукциониста для определения найденных драгоценностей.

    Жилище покойной бабушки осматривала аукционистка Пиппа Кидсон-Тригг. 

    «Многие люди того поколения и правда прятали дома драгоценности для сохранности. Первым делом мы заглянули под матрас, – вспоминает Кидсон-Тригг. – Мебель очень обветшала, да и обои на стенах оставляли желать лучшего. Семья не знала наверняка, где и что именно прятала пенсионерка. Они рассказали только то, что в 60-х годах она была очень состоятельна и скупала в Лондоне диковинные вещицы у ювелиров и аукционеров».

    «Мы искали драгоценности очень тщательно, буквально в каждом углу. Мой коллега открыл морозильную камеру и обнаружил там тайник», — сообщил эксперт.

    Дорогостоящие украшения соседствовали с замороженным мясом. Стоимость некоторых из них может достигать около 30 тыс. фунтов стерлингов. Кроме того, в доме нашлись документы, подтверждающие приобретение и происхождение ценностей.

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    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk

    Всего в квартире покойной нашлось 30 ценных украшений. Они будут проданы на аукционе в городе Суиндон.


    Джерело: dailymail.co.uk

    фотография семья дом документы
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