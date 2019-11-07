Внуки нашли в бабушкином холодильнике удивительный тайник (фото)



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dailymail.co.uk

Коллекционерка хранила 30 ценных украшений, в том числе золотые и серебрянные кольца, браслеты, кулоны, серьги и броши

Тайник с драгоценностями, датируемыми XVI веком, был обнаружен в доме жительницы графства Уилтшир в Англии. Он находился в морозильной камере холодильника.

Поиском ценностей занялись внуки умершей женщины. Также они пригласили в дом эксперта-аукциониста для определения найденных драгоценностей.

Жилище покойной бабушки осматривала аукционистка Пиппа Кидсон-Тригг.

«Многие люди того поколения и правда прятали дома драгоценности для сохранности. Первым делом мы заглянули под матрас, – вспоминает Кидсон-Тригг. – Мебель очень обветшала, да и обои на стенах оставляли желать лучшего. Семья не знала наверняка, где и что именно прятала пенсионерка. Они рассказали только то, что в 60-х годах она была очень состоятельна и скупала в Лондоне диковинные вещицы у ювелиров и аукционеров».

«Мы искали драгоценности очень тщательно, буквально в каждом углу. Мой коллега открыл морозильную камеру и обнаружил там тайник», — сообщил эксперт.

Дорогостоящие украшения соседствовали с замороженным мясом. Стоимость некоторых из них может достигать около 30 тыс. фунтов стерлингов. Кроме того, в доме нашлись документы, подтверждающие приобретение и происхождение ценностей.

Всего в квартире покойной нашлось 30 ценных украшений. Они будут проданы на аукционе в городе Суиндон.





Джерело: dailymail.co.uk