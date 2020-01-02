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    Фото

    Самый маленький в мире пряничный домик (фото)

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    Самый маленький в мире пряничный домик (фото)

    Пряничный домик стал самым маленьким в мире, побив рекорд французского предшественника в два раза

    Для демонстрации возможностей современной науки сотрудник Канадского центра электронной микроскопии при Университете Макмастера – Трэвис Касагранде создал миниатюрный пряничный домик.

    Для демонстрации возможностей современной науки сотрудник Канадского центра электронной микроскопии при Университете Макмастера – Трэвис Касагранде создал миниатюрный пряничный домик.

    Для его демонстрации энтузиаст задействовал электронный микроскоп, использующий электронный луч и электромагнитные линзы. Длина его волны примерно в 100 тысяч раз меньше, чем у видимого света, что позволяет получить гораздо большее увеличение.

    «Я думаю, что подобные проекты вызывают научный интерес. Я считаю, что и для детей, и для взрослых важно проявлять интерес к науке. Изучение того, как это было сделано, повышает научную грамотность, которая позволяет каждому выбирать лучшие решения», – подчеркнул ученый

    Домик вырезали из силикона и он стоит на «огромном» снеговике, размер которого едва превышает толщину человеческого волоса.

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    Самый маленький в мире пряничный домик (фото)
    Самый маленький в мире пряничный домик (фото)

    Надписи на домике и украшения создавались направленными пучками заряженных ионов галлия, которые действовали как пескоструйный аппарат.

    рекорд фотография технологии
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