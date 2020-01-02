Зеленский начал год в Буковеле (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В соцсетях появились первые фотографии президента Владимира Зеленского на горнолыжном курорте Буковель

Владимир Зеленский со своей семьей поехал на новогодний отдых в президентскую резиденцию «Синегора» в Гуте, что в Ивано-Франковской области.

С ним туда отправится и 43-летний Андрей Богдан, глава Офиса президента со своей девушкой Анастасией Сличной.

А в первый день нового 2020 года, в соцсетях появились его фотографии из заснеженного горнолыжного курорта Буковель.

Фотографии с президентом размещают лыжники, которые случайно встретились на одной трассе с президентом и его командой.

Аналогичное фото появилось и на паблик Зеленского.

«Посмотрите!!! Это сегодня в Буковеле. Как всегда спасибо за фото @zecoffee», - подписали фото с Владимиром Зеленским.