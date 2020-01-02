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    Фото

    Зеленский начал год в Буковеле (фото)

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    Зеленский начал год в Буковеле (фото)

    В соцсетях появились первые фотографии президента Владимира Зеленского на горнолыжном курорте Буковель

    Владимир Зеленский со своей семьей поехал на новогодний отдых в президентскую резиденцию «Синегора» в Гуте, что в Ивано-Франковской области.

    С ним туда отправится и 43-летний Андрей Богдан, глава Офиса президента со своей девушкой Анастасией Сличной.

    А в первый день нового 2020 года, в соцсетях появились его фотографии из заснеженного горнолыжного курорта Буковель.

    Фотографии с президентом размещают лыжники, которые случайно встретились на одной трассе с президентом и его командой.

    Аналогичное фото появилось и на паблик Зеленского.

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    Зеленский начал год в Буковеле (фото)
    Зеленский начал год в Буковеле (фото)

    «Посмотрите!!! Это сегодня в Буковеле. Как всегда спасибо за фото @zecoffee», - подписали фото с Владимиром Зеленским.

    Богдан фотография Владимир Зеленский отдых Андрей Богдан Буковель
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