Регина Тодоренко опубликовала снимки, сделанные на Бали



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Регина Тодоренко решила подвести итоги 2019 года

Регина Тодоренко, которая не так давно решила поделиться несколькими снимками, сделанными во время подчинения волн на Бали.

Звезда на своей странице в Instagram опубликовала фото на которых продемонстрировала свою фигуру с пикантного ракурса, где акцент сделан именно на ее ягодицы.

Под фото Тодоренко решила подвести итоги года.

«Я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5, отрастила огромный зад, выпустила 2 сезона шоу «Пятница с Региной», решила купить франшизу очень крутого центра, уже отсняла на Бали новый образовательный проект для еще одного YouTube-канала, побывала в списке Forbes, разработала вместе с креативной командой стилистов спецбокс красоты для каждой девушки», - с гордостью написала звезда под фото.

Регина также вспомнила, что отравилась «на радость своим хейтерам», которых раздражает ее позитив и умение радоваться жизни и конечно вспомнила про сына и мужа.

«Побывала в 7-ми странах с сыном, покаталась на серфе и на нервах мужа, о достижение в семье писать не буду, но мы с Владом Топаловым наконец нашли ключи от всех потайных комнат в наших отношениях», - заметила ведущая.

Поклонники оценили снимки, так и достижения звезды. «Регина - огонь. Восхищаюсь», «Вот это ракурс», «Роскошная фигурка! Молодец», - писали в комментариях подписчики знаменитости.