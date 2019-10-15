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    Санта Димопулос показала, как изменилась ее дочь за месяц

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    Санта Димопулос показала, как изменилась ее дочь за месяц
    instagram.com/santadimopulos

    Санта Димопулос опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена вместе со своей дочерью Софией

    Бывшая участница группы «ВИА Гра» Санта Димопулос недавно стала мамой во второй раз - артистка родила дочку в одной из клиник Монако.

    Там же мама с ребенком продолжают пока что оставаться и набираться сил. Певица весьма откровенно поделилась в сети подробностями того, как прошли роды, а также показывает милые кадры с малышкой.

    Так, Санта опубликовала на своей странице в Instagram трепетный снимок, на котором она держит доченьку на руках и счастливо улыбается. Ребенок снят спиной к камере, так что личика его не видно.

    ____15.24.17
    instagram.com/santadimopulos

    Артистка отметила, что малышке исполнился всего месяц, но она уже не представляет, как раньше была без нее.

    «Всего месяц, а она уже столько привнесла в наши жизни – безусловную любовь, смысл, абсолютное счастье и чувство единения с ней, друг с другом, со Вселенной, и я уже совершенно не представляю свою жизнь без нее», – написала она.

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    instagram.com/santadimopulos
    instagram.com/santadimopulos
    instagram.com/santadimopulos
    instagram.com/santadimopulos
    instagram.com/santadimopulos
    instagram.com/santadimopulos
    instagram.com/santadimopulos

    У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 10-летний сын Даниэль. Нынешний супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко.

    Джерело: gordonua.com

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