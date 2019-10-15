Санта Димопулос показала, как изменилась ее дочь за месяц



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instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена вместе со своей дочерью Софией

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Санта Димопулос недавно стала мамой во второй раз - артистка родила дочку в одной из клиник Монако.

Там же мама с ребенком продолжают пока что оставаться и набираться сил. Певица весьма откровенно поделилась в сети подробностями того, как прошли роды, а также показывает милые кадры с малышкой.

Так, Санта опубликовала на своей странице в Instagram трепетный снимок, на котором она держит доченьку на руках и счастливо улыбается. Ребенок снят спиной к камере, так что личика его не видно.

instagram.com/santadimopulos

Артистка отметила, что малышке исполнился всего месяц, но она уже не представляет, как раньше была без нее.

«Всего месяц, а она уже столько привнесла в наши жизни – безусловную любовь, смысл, абсолютное счастье и чувство единения с ней, друг с другом, со Вселенной, и я уже совершенно не представляю свою жизнь без нее», – написала она.

У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 10-летний сын Даниэль. Нынешний супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко.

Джерело: gordonua.com