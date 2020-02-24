Сестра Ким Кардашян шокировала платьем с обнаженными ягодицами



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Звезда реалити-шоу Кортни Кардашян удивляет поклонников необычными образами

Трудно не заметить, что сестра Ким может составить ей конкуренцию по формам. 40-летняя американская светская львица Кортни Кардашян почти постоянно под прицелом камер, но даже в свободное время она остается онлайн, ведь активно ведет профиль в соцсети Instagram.

Там за старшей сестрой Ким следят более 87 млн пользователей, ведь она едва не каждый день публикует свежие фото из своей жизни.

Недавно звезда решила похвастаться не только умением готовить, но и выбирать очень экстравагантные платья.

Дело в том, что выбранное имело столь глубокий вырез на спине, что можно было увидеть ягодицы. Кажется, у семьи Кардашян свое видение эстетического и домашней одежды.