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    Киевлянин устраивает абсурдные одиночные пикеты

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    Киевлянин устраивает абсурдные одиночные пикеты
    instagram.com/repostless

    Чувак с плакатом появился и в Киеве

    В конце 2019 года в Instagram набрал популярность аккаунт Чувак с плакатом — парень выходил на одиночные пикеты с разными абсурдными требованиями и посланиями. Теперь такой Чувак появился и в Киеве.

    Чувак с плакатом протестовал против несмешных шуток, за увеличение количества чипсов в пачке и даже жаловался на ретроградный меркурий. Сейчас на него подписаны более 5 миллионов человек.

    Позднее в аккаунте появилась приписка, что профиль ведет маркетинговая компания Jerry Media. Это подтверждается тем, что в комментариях иногда появляется аккаунт компании с рекламой вещей, которые носит парень.

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    Киевлянин устраивает абсурдные одиночные пикеты
    Киевлянин устраивает абсурдные одиночные пикеты
    Киевлянин устраивает абсурдные одиночные пикеты
    Киевлянин устраивает абсурдные одиночные пикеты
    Киевлянин устраивает абсурдные одиночные пикеты
    Киевлянин устраивает абсурдные одиночные пикеты
    Киевлянин устраивает абсурдные одиночные пикеты
    Киевлянин устраивает абсурдные одиночные пикеты
    Киевлянин устраивает абсурдные одиночные пикеты
    Киевлянин устраивает абсурдные одиночные пикеты
    Киевлянин устраивает абсурдные одиночные пикеты

    Теперь и у Киева появился свой Чувак. Сергей Repostless уточняет, что вдохновился оригинальным dudewithsign — в описании есть приписка, что его аккаунт — это «локальная адаптация юмористического протеста».

    фотография компания Instagram
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