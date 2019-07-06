Сильвестр Сталлоне празднует день рождения: эволюция популярного актера

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Сильвестр Сталлоне theplace.ru

Сильвестр Сталлоне – американский актер, сценарист и режиссер. Популярность ему принесли многочисленные боевики, самыми значимыми из которых стали серии фильмов «Рокки» и «Рэмбо»

Будущий актер родился в Нью-Йорке в семье итальянского иммигранта Фрэнка Сталлоне, который основал сеть парикмахерских и салонов красоты в ряде американских городов.

Сыграв эпизодическую роль в картине «Лорды из Флетбуша», Сильвестр перебирается в Голливуд. Здесь Сталлоне пытается преуспеть с помощью собственных сценариев, но долгое время безуспешно.

Изменилась ситуация, когда Сильвестр предложил кинокомпании Chartoff-Winkler Productions сценарий фильма о боксерском поединке. Контракт был заключен на мизерных для Голливуда условиях, но вышедший в 1976 году фильм «Рокки», где Сталлоне играет главную роль, принес и миллионы, и, главное, известность и популярность. Сухой, натренированный неизвестный актер среднего роста (177 см) идеально вписался в образ звезды бокса.

Успех был настолько значимым, что актер вдохновился на создание нескольких продолжений этого фильма. Через 3 года снят «Рокки-2», номерные сиквелы продолжили выходить в 1982, 1985 и 1990 годах.

Также на волне популярности сильного и целеустремленного персонажа был снят другой культовый фильм со Сталлоне в главной роли – «Рэмбо. Первая кровь», актуальность которого подчеркнута недавно окончившейся вьетнамской войной.

Этот проект тоже получил многочисленные продолжения, которые усиливали популярность Сталлоне: сиквелы вышли в 1985, 1988 и 2008 годах.

За свою актерскую карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях «Рэмбо», «Неудержимые» и «План побега».

Номинант на премию «Золотой глобус» за роль Рокки Бальбоа в первом фильме и лауреат за роль в седьмом фильме серии. Трехкратный номинант на премию «Оскар» за роль Рокки Бальбоа в первом и седьмом фильмах, а также написание сценария к первому фильму. Лауреат премий «Сатурн», «Сезар» и «Critics’ Choice Movie Awards».

По результатам на 2012 год, общая касса фильмов со Сталлоне в качестве актера составила 3,7 миллиарда долларов.

12 июня 2011 года за заслуги в популяризации бокса был введен в Международный зал боксерской славы.

В декабре 2016 избранный президент США Дональд Трамп предложил Сталлоне пост председателя Национального Фонда Искусств и гуманитарных наук. Однако Сталлоне отказался от предложенного поста.