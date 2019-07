Marvel хочет сделать из Мэттью МакКонахи злодея



Мэттью Макконахи

Имя актёра давно связывают со студией

Имя Мэттью МакКонахи уже давно связывают с различными проектами Marvel. Ходили слухи, что его рассматривают на роль во вторых «Стражах Галактики», а также годами говорят, что актёр может появиться в киновселенной в роли Нормана Осборна.

На данный момент никакой точной информации по звезде «Интерстеллара» нет, но источники, близкие к We Got This Covered, сообщают, что студия всё ещё хочет поработать с ним. МакКонахи может появиться в «Капитане Марвел 2» или «Торе 4» в роли злодея. Скорее всего, в роли главного антагониста, с учётом его знаменитости.

Студия Marvel не торопится сообщать о грядущих планах. В прокат вышел заключительный фильм третьей фазы киновселенной, «Человек-паук: Вдали от дома». Какие картины ждут зрителей в будущем, неизвестно.

Ранее сообщалось, что глава студии Кевин Файги не теряет надежды привлечь к киновселенной Киану Ривза.

Последней на данный момент киноработой МакКонахи стала комедия «Пляжный бездельник».

Джерело: Киноафиша