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    Жизнь

    Marvel хочет сделать из Мэттью МакКонахи злодея

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    Мэттью Макконахи&nbsp; - Marvel хочет сделать из Мэттью МакКонахи злодея
    Мэттью Макконахи 

    Имя актёра давно связывают со студией

    Имя Мэттью МакКонахи уже давно связывают с различными проектами Marvel. Ходили слухи, что его рассматривают на роль во вторых «Стражах Галактики», а также годами говорят, что актёр может появиться в киновселенной в роли Нормана Осборна.

    На данный момент никакой точной информации по звезде «Интерстеллара» нет, но источники, близкие к We Got This Covered, сообщают, что студия всё ещё хочет поработать с ним. МакКонахи может появиться в «Капитане Марвел 2» или «Торе 4» в роли злодея. Скорее всего, в роли главного антагониста, с учётом его знаменитости.

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    Marvel хочет сделать из Мэттью МакКонахи злодея
    Marvel хочет сделать из Мэттью МакКонахи злодея
    Marvel хочет сделать из Мэттью МакКонахи злодея
    Marvel хочет сделать из Мэттью МакКонахи злодея
    Marvel хочет сделать из Мэттью МакКонахи злодея

    Студия Marvel не торопится сообщать о грядущих планах. В прокат вышел заключительный фильм третьей фазы киновселенной, «Человек-паук: Вдали от дома». Какие картины ждут зрителей в будущем, неизвестно.

    Ранее сообщалось, что глава студии Кевин Файги не теряет надежды привлечь к киновселенной Киану Ривза.

    Последней на данный момент киноработой МакКонахи стала комедия «Пляжный бездельник». 

    Джерело: Киноафиша

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