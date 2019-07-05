Новая кутюрная коллекция Armani Privе: бархат, вышивка и фольклорные нотки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

В парижском Petit Palais прошел показ кутюрной коллекции Armani Prive осень-зима 2019/2020

Лейтмотивом коллекции под названием Armani Code стал «народный» стиль конца восьмидесятых и начала девяностых годов прошлого века. Ее украшением стали бархатные детали, струящиеся переливающиеся материалы, нежная сетка, перья, кристаллы и искусная ручная вышивка.

Новую кутюрную коллекцию можно условно разделить на два цветовых блока: эффектные черные образы открывали и закрывали шоу, а между ними главенствовали наряды нежных пастельных оттенков.

В обеих частях коллекции были представлены структурированные пиджаки с оригинальным дизайном, брючные костюмы с легким намеком на пижамный стиль, брюки с завуалированной сеткой и многоярусные юбки из тюля.

Первым намеком на фольклорные нотки стал мелкий гороховый узор, который усыпал юбки из тюля и сетки, а также брюки из шелка. На этом Джорджио Армани не остановился: в некоторых образах он трансформировал принт в графические огромные белоснежные и черные диски, украсив ими подолы юбок и приталенные жакеты.

Образы, составленные из бархатных жакетов и макси-юбок из тюля в мелкий горох, навевали воспоминания о крестьянском шике.

Дизайнер представил всевозможные цветовые решения — от пастельного нефритово-зеленого многоярусного платья, покрытого матовым тюлем, до воздушного черного платья-бюстье, сверкающего созвездиями из кристаллов и жемчуга.

Джерело: vogue.ua