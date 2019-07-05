  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Новая кутюрная коллекция Armani Privе: бархат, вышивка и фольклорные нотки

    • Розсилка
    Новая кутюрная коллекция Armani Privе: бархат, вышивка и фольклорные нотки
    vogue.ua

    В парижском Petit Palais прошел показ кутюрной коллекции Armani Prive осень-зима 2019/2020

    Лейтмотивом коллекции под названием Armani Code стал «народный» стиль конца восьмидесятых и начала девяностых годов прошлого века. Ее украшением стали бархатные детали, струящиеся переливающиеся материалы, нежная сетка, перья, кристаллы и искусная ручная вышивка. 

    Новую кутюрную коллекцию можно условно разделить на два цветовых блока: эффектные черные образы открывали и закрывали шоу, а между ними главенствовали наряды нежных пастельных оттенков.

    В обеих частях коллекции были представлены структурированные пиджаки с оригинальным дизайном, брючные костюмы с легким намеком на пижамный стиль, брюки с завуалированной сеткой и многоярусные юбки из тюля. 

    Первым намеком на фольклорные нотки стал мелкий гороховый узор, который усыпал юбки из тюля и сетки, а также брюки из шелка. На этом Джорджио Армани не остановился: в некоторых образах он трансформировал принт в графические огромные белоснежные и черные диски, украсив ими подолы юбок и приталенные жакеты.

    Образы, составленные из бархатных жакетов и макси-юбок из тюля в мелкий горох, навевали воспоминания о крестьянском шике. 

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Дизайнер представил всевозможные цветовые решения — от пастельного нефритово-зеленого многоярусного платья, покрытого матовым тюлем, до воздушного черного платья-бюстье, сверкающего созвездиями из кристаллов и жемчуга.

    Джерело: vogue.ua

    Читайте також
    мода и красота фотография искусство одежда мода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ