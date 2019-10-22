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    Слава Каминская до сих пор не понимает, почему они с мужем расстались

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    Слава Каминская до сих пор не понимает, почему они с мужем расстались
    instagram.com/babaslavka

    По словам звезды, она и сама до сих пор не знает, почему муж подал на развод

    Популярная украинская певица и участница дуэта  «НеАнгелы» Слава Каминская недавно развелась с мужем, а на днях впервые прокомментировала это событие в своей жизни.

    Певица призналась, что не знает, почему они расстались с Каминским.

    «Я не знаю, может другая, другой. Я не намекаю, но я действительно не знаю, почему мы расстались. Инициатива была, конечно, его. Ну как я как мать могла расстаться с мужем? Даже тогда, когда меня что-то не устраивало, я мать, у меня есть дети, и я бы этого никогда не сделала. Я, может, чуть старше и мудрее, а кто-то молодой и хочется погулять, но когда-то придет же ум», – сказала она.

    По мнению Славы, Каминскому не нравилось, что у нее было личное мнение в разных вопросах.

    «Я как жена должна соглашаться со всем», – озвучила она позицию экс-супруга.

    Посла развода Слава вместе с детьми осталась в квартире, которую Каминские приобрели в браке. По словам Славы, Каминский на нее квартиру не переписал.

    Певица призналась, что они с бывшим мужем не общаются, но видеться с детьми она ему не мешает.

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    instagram.com/babaslavka
    instagram.com/babaslavka
    instagram.com/babaslavka
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    По словам Каминской, она готова снова выйти замуж, при этом, если отношения в браке не сложатся, она разведется и снова будет в поиске. 

    «Есть отношения. Как говорит моя коллега, счастье любит тишину», – отметила она. 


    Джерело: Табло ID

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