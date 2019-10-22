Слава Каминская до сих пор не понимает, почему они с мужем расстались



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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По словам звезды, она и сама до сих пор не знает, почему муж подал на развод

Популярная украинская певица и участница дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская недавно развелась с мужем, а на днях впервые прокомментировала это событие в своей жизни.

Певица призналась, что не знает, почему они расстались с Каминским.

«Я не знаю, может другая, другой. Я не намекаю, но я действительно не знаю, почему мы расстались. Инициатива была, конечно, его. Ну как я как мать могла расстаться с мужем? Даже тогда, когда меня что-то не устраивало, я мать, у меня есть дети, и я бы этого никогда не сделала. Я, может, чуть старше и мудрее, а кто-то молодой и хочется погулять, но когда-то придет же ум», – сказала она.

По мнению Славы, Каминскому не нравилось, что у нее было личное мнение в разных вопросах.

«Я как жена должна соглашаться со всем», – озвучила она позицию экс-супруга.

Посла развода Слава вместе с детьми осталась в квартире, которую Каминские приобрели в браке. По словам Славы, Каминский на нее квартиру не переписал.

Певица призналась, что они с бывшим мужем не общаются, но видеться с детьми она ему не мешает.

По словам Каминской, она готова снова выйти замуж, при этом, если отношения в браке не сложатся, она разведется и снова будет в поиске.

«Есть отношения. Как говорит моя коллега, счастье любит тишину», – отметила она.





Джерело: Табло ID