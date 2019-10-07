Слава Каминская посетила зону отчуждения (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/babaslavka

Желающих посетить Припять и Чернобыль всегда было предостаточно, но после выхода на экраны британской драмы «Чернобыль» количество туристов значительно увеличилось

Слава Каминская пополнила личный микроблог в Instagram серией интересных фотографий, сделанных во время путешествия. Слава побывала в местности, которая с апреля 1986 года считается зоной отчуждения.

«С одной стороны это живой пример и довольно грустное напоминание всему человечеству о том, что мы должны внимательно и бережно относится к тому, что нас окружает», - поведала певица.

По словам Каминской, это была очень увлекательная и интересная локация, исследование которой принесло незабываемые эмоции, возможность пофантазировать и почувствовать себя сталкером. Слава утверждает, что еще долго будет вспоминать это приключение, а поклонники хвалят исполнительницу за смелось.

«Я одно не могу понять... Зачем туда ехать», «Никогда б не рискнула туда поехать, особенно после фильма Чернобыль», «Не светишься в темноте?», «Круууто, давно туда хочу)) А в общем как, не страшно было там?», «Захотелось также повторить!», - пишут фолловеры.

Хотя есть и те, кто не понимает, зачем ездить в зону отчуждения. Пользователи сети уверены, что такие экскурсии опасны для здоровья.

Джерело: joinfo.ua