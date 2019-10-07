Умерла украинская актриса Марина Куклина: яркие роли актрисы

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

facebook.com/marina.kuklina.35

Куклина снялась в 49 фильмах и сериалах, среди которых «Возвращение Мухтара 5», «Пес», «Анна Герман», «Женский доктор». У нее остался маленький сын

В субботу, 5 октября, умерла известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май. Звезде было 33 года.

О смерти актрисы сообщили ее друзья и коллеги в Facebook. Одной их первых была украинская артистка Римма Зюбина.

«Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, Жить! Это глаза Марины, открытые всему миру, эта незабываемая улыбка и веселый смех... Светлая память тебе, светлая девочка», – написала актриса в социальной сети.

Ее супруг Андрей Май-Малахов написал, что попрощаться с Мариной Куклиной можно будет во вторник, 8 октября. Церемония прощания состоится в ТЮЗе на Липках, где она работала. Точное время станет известно позже.

Официально причину смерти пока не называют, но знакомые актрисы в сети сообщают, что это была онкология. В прошлом году она проходила курс лечения. У нее в соцсетях, в Facebook и Instagram остались фото, на которых можно предположить, что она перенесла химиотерапию.

Семья знала о болезни актрисы давно, как и друзья. Коллеги и знакомые поддерживали мужа Андрея и собирали деньги на лечение, хотя родные и не просили о помощи.

В своих постах все это время Май-Малахов писал о любви, вспоминал о прошлом, отмечал, как ему тяжело быть сильным.

facebook.com/andrey.maymalahov

Марина Куклина - актриса театра. Она работала в Киевском ТЮЗе на Липках с 2007 года. Но широкую известность она получила благодаря ролям в кино.

Куклина-Май дебютировала в сериалах «По закону» (Елена Немцова) и «Возвращение Мухтара-5» (Людмила).

Позже было много эпизодических и ролей второго плана — «Солнцеворот» (Лена), «Кривое зеркало души» (Катя), «Давай поцелуемся» (Зиночка) и других.

«Моя бабушка Фанни Каплан»

В 2016 году она снялась в роли Марии Спиридоновой в историко-биографическом фильме «Моя бабушка Фанни Каплан».

«Кафе на Садовой»

В 2017 году Марина сыграла свою первую главную роль в мелодраматическом сериале «Кафе на Садовой» режиссера Кристины Сиволап.

«По законам военного времени-2» (2018)

В 2018 году выходит несколько сериалов с ее участием — «По законам военного времени-2», «Голос из прошлого» и другие.