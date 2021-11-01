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    Смотрите работы финалистов фотоконкурса National Geographic в 2021 году

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    Смотрите работы финалистов фотоконкурса National Geographic в 2021 году

    Подборка невероятных кадров

    Вы наверняка знакомы с журналом National Geographic, но знаете ли вы, что каждый год издание устраивает масштабный фотоконкурс? Фотографы со всего мира присылают свои работы, из которых жюри выбирает лучшие в шести категориях: «Дикая природа», «Город», «Еда и путешествия», «Люди», «Пейзаж» и «Портфолио».

    Финалисты 2021 года уже объявлены, а это значит, что мы можем полюбоваться кадрами из самых разных и необычных уголков Земли!

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    Смотрите работы финалистов фотоконкурса National Geographic в 2021 году
    Смотрите работы финалистов фотоконкурса National Geographic в 2021 году
    Смотрите работы финалистов фотоконкурса National Geographic в 2021 году
    Смотрите работы финалистов фотоконкурса National Geographic в 2021 году
    Смотрите работы финалистов фотоконкурса National Geographic в 2021 году
    Смотрите работы финалистов фотоконкурса National Geographic в 2021 году
    Смотрите работы финалистов фотоконкурса National Geographic в 2021 году

    Ранее «Скотч» сообщал, кто вылетел из девятого выпуска «Танцев со звездами».

    Вчера состоялся девятый эфир шоу «Танцы со звездами». Все участники шоу выступали под любимые хиты группы Океан Ельзи. Вечер был посвящен 27-летию деятельности коллектива.

    В зону риска попали три пары: Melovin и Лиза Русина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

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    Теги: в мире животных фотография
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    Смотрите работы финалистов фотоконкурса National Geographic в 2021 году