  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус
    Фото

    Фотограф создает фантастические сцены из книг (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фотограф&nbsp;Элизабет Саган из Румынии - Фотограф создает фантастические сцены из книг (фото)
    Фотограф Элизабет Саган из Румынии
    instagram.com/elizabeth_sagan/

    На девушку подписано почти 200 тысяч человек

    С самого детства Элизабет Саган из Румынии просто обожала читать. Когда она повзрослела — обрела новые увлечения. Объединив их все, она стала создавать инсталляции, которые сделали ее звездой

    Все началось в 2016 году. Тогда девушка делилась эмоциями о прочитанных книгах в Instagram-профиле elizabeth_sagan. Свои мысли нужно было сопровождать иллюстрациями. Поначалу Элизабет просто фотографировала обложки книг и себя с ними. Но креативная жилка внутри дала о себе знать. С каждым кадром работы становились все сложнее и сложнее.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Фотограф создает фантастические сцены из книг (фото)
    Фотограф создает фантастические сцены из книг (фото)
    Фотограф создает фантастические сцены из книг (фото)
    Фотограф создает фантастические сцены из книг (фото)
    Фотограф создает фантастические сцены из книг (фото)
    Фотограф создает фантастические сцены из книг (фото)
    Фотограф создает фантастические сцены из книг (фото)
    Фотограф создает фантастические сцены из книг (фото)
    Фотограф создает фантастические сцены из книг (фото)
    Фотограф создает фантастические сцены из книг (фото)
    Фотограф создает фантастические сцены из книг (фото)
    Фотограф создает фантастические сцены из книг (фото)
    Фотограф создает фантастические сцены из книг (фото)

    Теперь страница девушки в соцсети похожа на художественную галерею... и библиотеку одновременно. Из книг она составляет целые конструкции, в которых без проблем угадываются и бытовые вещи, и известные литературные персонажи. Работает Элизабет не в одиночку. С самого начала она трудится с лучшим другом — Джеймсом Тревино. В разговоре с Bored Panda Саган поделилась, как устроен их процесс созидания.

    За пять лет девушка заработала вполне приличную аудиторию. Сейчас на нее подписано почти 200 тысяч человек. Кроме того, благодаря ее фотографиям аккаунт ее друга тоже сильно взлетел — на него подписано четверть миллиона человек! Кстати, сама Элизабет себя блогером не считает. В первую очередь она — книголюб, а потом уже все остальное.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.

    Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.

    Читайте также: Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке
    Теги: фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Фотограф создает фантастические сцены из книг (фото)