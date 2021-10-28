Фотограф создает фантастические сцены из книг (фото)

На девушку подписано почти 200 тысяч человек

С самого детства Элизабет Саган из Румынии просто обожала читать. Когда она повзрослела — обрела новые увлечения. Объединив их все, она стала создавать инсталляции, которые сделали ее звездой

Все началось в 2016 году. Тогда девушка делилась эмоциями о прочитанных книгах в Instagram-профиле elizabeth_sagan. Свои мысли нужно было сопровождать иллюстрациями. Поначалу Элизабет просто фотографировала обложки книг и себя с ними. Но креативная жилка внутри дала о себе знать. С каждым кадром работы становились все сложнее и сложнее.

Теперь страница девушки в соцсети похожа на художественную галерею... и библиотеку одновременно. Из книг она составляет целые конструкции, в которых без проблем угадываются и бытовые вещи, и известные литературные персонажи. Работает Элизабет не в одиночку. С самого начала она трудится с лучшим другом — Джеймсом Тревино. В разговоре с Bored Panda Саган поделилась, как устроен их процесс созидания.

За пять лет девушка заработала вполне приличную аудиторию. Сейчас на нее подписано почти 200 тысяч человек. Кроме того, благодаря ее фотографиям аккаунт ее друга тоже сильно взлетел — на него подписано четверть миллиона человек! Кстати, сама Элизабет себя блогером не считает. В первую очередь она — книголюб, а потом уже все остальное.

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