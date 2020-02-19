Снежана Бабкина опубликовала трогательное фото сына



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instagram.com/snezhana_babkina

Звездная мама на своей официальной странице в Instagram опубликовала новое фото сына

На атмосферном снимке малыш запечатлен спиной к объективу камеры.

«Нашему ЛИСенку 8 месяцев. Только вчера писала про 7 месяцев. Сегодня уже 8. За этот месяц столько всего произошло! Елисей пополз. Сам садится. Любит стоять в горке (на вытянутых ручках и ножках). Сам встает, держась за что-то. Из новенького в еде − иногда добавляю в супик мясную консервочку и на ночь даю безмолочную кашку», − отметила звезда.

instagram.com/snezhana_babkina

С момента публикации фотография собрала огромное количество приятных комментариев: «Невероятно атмосферное фото», «Какое милое фото», «Фото супер! Поздравляю Елисея Сергеевича и всю Вашу семью! Пусть растет здоровым и счастливым».

Отметим, для Сергея и Снежаны этот ребенок стал третьим. У пары подрастает сын Артур и дочь Веселина.