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    Фото

    Снежана Бабкина опубликовала трогательное фото сына

    • Розсилка
    Снежана Бабкина опубликовала трогательное фото сына
    instagram.com/snezhana_babkina

    Звездная мама на своей официальной странице в Instagram опубликовала новое фото сына

    На атмосферном снимке малыш запечатлен спиной к объективу камеры.

    «Нашему ЛИСенку 8 месяцев. Только вчера писала про 7 месяцев. Сегодня уже 8. За этот месяц столько всего произошло! Елисей пополз. Сам садится. Любит стоять в горке (на вытянутых ручках и ножках). Сам встает, держась за что-то. Из новенького в еде − иногда добавляю в супик мясную консервочку и на ночь даю безмолочную кашку», − отметила звезда.

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    instagram.com/snezhana_babkina

    С момента публикации фотография собрала огромное количество приятных комментариев: «Невероятно атмосферное фото», «Какое милое фото», «Фото супер! Поздравляю Елисея Сергеевича и всю Вашу семью! Пусть растет здоровым и счастливым».

    Отметим, для Сергея и Снежаны этот ребенок стал третьим. У пары подрастает сын Артур и дочь Веселина.

    знаменитости фотография Instagram
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