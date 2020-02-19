43-летняя звезда «Клона» гордо продемонстрировала стройную фигуру



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Актриса продемонстрировала поклонникам подтянутое тело в облегающих легинсах Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

Звезда «Клона» занимается спортом и правильно питается

Бразильская актриса Джованна Антонелли запомнилась украинским телезрителям благодаря роли Жади в «Клоне». После завершения проекта звезда продолжила сниматься в сериалах и занялась бизнесом. Актриса основала свой бренд Gio, который выпускает парфюм и сумки.

Джованна также воспитывает троих детей. У артистки был роман с с коллегой по съемочной площадке Мурилу Бенисио, сыгравшего роль Лукаса. У актеров родился сын, но после завершения проекта влюбленные расстались.

Звезда «Клона» занимается спортом и правильно питается. Сегодня, 19 февраля, актриса продемонстрировала поклонникам подтянутое тело в облегающих легинсах и олимпийке в стиле колорблок.