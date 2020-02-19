  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    43-летняя звезда «Клона» гордо продемонстрировала стройную фигуру

    • Розсилка
    <p>Актриса продемонстрировала поклонникам подтянутое тело в облегающих легинсах</p> <div></div> - 43-летняя звезда «Клона» гордо продемонстрировала стройную фигуру

    Актриса продемонстрировала поклонникам подтянутое тело в облегающих легинсах

    Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

    Звезда «Клона» занимается спортом и правильно питается

    Бразильская актриса Джованна Антонелли запомнилась украинским телезрителям благодаря роли Жади в «Клоне». После завершения проекта звезда продолжила сниматься в сериалах и занялась бизнесом. Актриса основала свой бренд Gio, который выпускает парфюм и сумки.

    Джованна также воспитывает троих детей. У артистки был роман с с коллегой по съемочной площадке Мурилу Бенисио, сыгравшего роль Лукаса. У актеров родился сын, но после завершения проекта влюбленные расстались.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    43-летняя звезда «Клона» гордо продемонстрировала стройную фигуру
    43-летняя звезда «Клона» гордо продемонстрировала стройную фигуру
    43-летняя звезда «Клона» гордо продемонстрировала стройную фигуру
    43-летняя звезда «Клона» гордо продемонстрировала стройную фигуру
    43-летняя звезда «Клона» гордо продемонстрировала стройную фигуру
    43-летняя звезда «Клона» гордо продемонстрировала стройную фигуру
    43-летняя звезда «Клона» гордо продемонстрировала стройную фигуру
    Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

    Звезда «Клона» занимается спортом и правильно питается. Сегодня, 19 февраля, актриса продемонстрировала поклонникам подтянутое тело в облегающих легинсах и олимпийке в стиле колорблок.

     Читайте также: Ющенко о своих музыкальных предпочтениях: это классика - Билык и Зибров

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ