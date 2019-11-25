Джастин Бибер подарил жене на 23-летие бриллиантовые часы за $50 тысяч



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Популярный поп-певец сделал шикарный подарок своей возлюбленной

25-летний Джастин Бибер трогательно поздравил Хейли Болдуин с днем рождения. Супруге музыканта исполнилось 23 года. Канадский певец поделился совместным снимком с женой со свадьбы. Он обратился к возлюбленной с теплыми пожеланиями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 22 Ноя 2019 в 12:17 PST

«С днем рождения, малышка! Ради тебя я хочу становиться лучше каждый день. То, как ты живешь в этой жизни, – это просто потрясающе. Ты меня всегда заводишь. Следующий этап – дети», – намекнул на скорое прибавление в семействе Джастин в Instagram.

В качестве подарка Бибер преподнес своей избраннице роскошные бриллиантовые часы Audemars Piguet.