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    Шоу-биз

    Джастин Бибер подарил жене на 23-летие бриллиантовые часы за $50 тысяч

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    <p>Влюбленные поженились осенью прошлого года</p> <div></div> - Джастин Бибер подарил жене на 23-летие бриллиантовые часы за $50 тысяч

    Влюбленные поженились осенью прошлого года

    Популярный поп-певец сделал шикарный подарок своей возлюбленной

    25-летний Джастин Бибер трогательно поздравил Хейли Болдуин с днем рождения. Супруге музыканта исполнилось 23 года. Канадский певец поделился совместным снимком с женой со свадьбы. Он обратился к возлюбленной с теплыми пожеланиями.

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    Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

    «С днем рождения, малышка! Ради тебя я хочу становиться лучше каждый день. То, как ты живешь в этой жизни, – это просто потрясающе. Ты меня всегда заводишь. Следующий этап – дети», – намекнул на скорое прибавление в семействе Джастин в Instagram.

    В качестве подарка Бибер преподнес своей избраннице роскошные бриллиантовые часы Audemars Piguet.

     

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