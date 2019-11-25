Продюсер «Богемской рапсодии» снимет фильм о Майкле Джексоне



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Грем Кинг решил поставить точку в одном из самых громких секс-скандалов в истории

Съемки начнутся уже в ближайшее время

Продюсер Грэм Кинг, который принимал участие в создании таких картин, как «Красный алмаз», «Отступники» и «Богемская рапсодия», получил разрешение на съемку в поместье Майкла Джексона (да-да, в том самом «Неверленде») и на использование его авторских песен.

Все дело в том, что вслед за триумфальным байопиком о Фредди Меркьюри Кинг решил снять «правдивый» фильм о еще одной легенде музыки и поставить наконец точку в одном из самых громких секс-скандалов в истории. Уже известно, что Кинг заключил контракт с киностудией Paramount Pictures и в ближайшее время приступит к съемкам.

Весной этого года HBO выпустила документальный фильм, где якобы жертвы короля поп-музыки рассказали, что подвергались насилию со стороны Джексона.

Родственники певца поспешили опровергнуть их слова, однако общество разделилось на два лагеря: одни были уверены, что это клевета и попытка заработать на имени великого артиста, другие — что любовь Джексона к детям имела нездоровый характер. Какую именно «правду» нам покажут в грядущем фильме, не сообщается.