Alyona Alyona отправилась на Бали: забавные фото



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Alyona Alyona всегда отличалась своим неординарным отношением к обыденным вещам

Свой новый, полный творчества год эпатажная Alyona Alyona решила начать с отдыха.

Вместе со своей творческой командой исполнительница решила отправиться на отдых на один из самых роскошных курортов – остров Бали. Она заверила, что ей надо восстановить силы после плодотворного года.

Она готова на длительное время отказаться от телефонных звонков, постоянной беготни и разговоров с журналистами. В другом часовом поясе команда планирует уделить время творчеству и пообещала не оставлять поклонников надолго без своих хитов.

«Прошлый год выдался действительно насыщенным во всех аспектах. 18 стран, множество новых городов, куча фестивалей, вагон концертов, тьма-тьмущая новых знакомств и лиц... В голове одно слово – фух», – откровенно призналась Alyona Alyona.

Однако очередное сообщение звезды не обошлось без ее острого чувства юмора. Alyona Alyona решила упаковать свои вещи в легендарные клетчатые сумки огромного размера. Судя по всему, она в который раз подняла важную социальную проблему статуса и материального обеспечения в обществе.