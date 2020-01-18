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    Фото

    Фотограф нашел близнецов для повторного фото через 30 лет

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    Фотограф нашел близнецов для повторного фото через 30 лет
    facebook.com/stepan.stepanov

    Фотограф полгода искал сестер с помощью соцсетей

    Киевский фотограф Степан Степанов полгода с помощью соцсетей искал двух девушек-близнецов, чтобы через 23 года повторно их сфотографировать. Интересную историю поиска он рассказал на своей странице в Facebook.

    Так, по словам Степанова, в далеком 1987 году в центре столицы он сфотографировал близняшек. Через десятки лет обнаружил снимок и решил повторить съемку.

    «Осторожненько так выложил на ФБ с просьбой к друзьям растиражировать это фото, чтобы найти этих сестер», - написал фотограф.

    Поиски шли вяло, а перепостов в соцсетях было очень мало. И когда надежды найти девушек уже практически не было, Facebook взорвался из-за сообщения о поиске в одном из киевских пабликов.

    «Там и произошел взрыв! Шквал диванных бабушек и дедушек, которые просто распинались, заставляя меня повторить этот же кадр в наше время. И как бонус для меня растиражировали тот пост более чем 500 раз. Но так много не потребовалось. На следующий день после 200-го перепоста сестрички нашлись! Это было в июле 2019 года», - рассказал фотограф.

    Одну из сестер нашел одноклассник из американского города Бостон, а на другую вышли не знакомые ей люди из Ирпеня. Но оказалось, сестры живут за тысячи километров друг от друга и съемки можно будет провести только на Новый год.

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    Фотограф нашел близнецов для повторного фото через 30 лет
    Фотограф нашел близнецов для повторного фото через 30 лет
    Фотограф нашел близнецов для повторного фото через 30 лет
    Фотограф нашел близнецов для повторного фото через 30 лет
    Фотограф нашел близнецов для повторного фото через 30 лет

    В результате, через полгода фотосессия все же состоялась. Теперь пользователи могут увидеть снимки сестер на том же месте через 23 года.

    фотограф фотография Facebook Новый год
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