Собака спасла женщину от смертельного коронавируса в Китае



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Лабрадор по имени Кири, возможно, спас жизнь женщины на Тайване - он сгрыз ее паспорт и не позволил таким образом хозяйке улететь в Китай

Жительница Тайваня уверяет, что ее домашний питомец, пес по имени Кими, уберег хозяйку от страшной опасности и, возможно, спас ей жизнь.

Женщина собиралась посетить китайский город Ухань, ставший сегодня эпицентром распространения смертельного коронавируса, но голодное животное сжевало ее загранпаспорт – и та не смогла заказать авиабилет.

«Спасибо, что ты снова защитил меня. Мне так повезло встретить тебя, мой маленький – люблю все больше и больше!» – отметила хозяйка Кими.

Отмечается, что женщина рада, что все сложилось именно так, ведь когда она собиралась в Ухань, о вспышке коронавируса еще не было известно.

Джерело: dailymail.co.uk