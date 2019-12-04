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    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем

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    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем

    Ума очень запаслива и крадет все, что подвернется ей под лапу

    Питомцы попадают к своих хозяевам по-разному — некоторые буквально спасают зверят от незавидной судьбы.

    Соболица по имени Ума, которую хозяйка Женя купила на звероферме, могла бы стать шубой — но вместо этого поселилась в обычной квартире и получила собственный Instagram, на который уже подписались почти сто тысяч человек. 

    В аккаунте Женя рассказывает о привычках и особенностях питомца, делится своими успехами в приручении зверя и выступает против разведения животных ради меха.

    Ума родилась на звероферме и жила в клетке со своими двумя сестрами. К счастью, в 2018 году ее хозяйке Жене удалось выкупить зверька. С тех пор Ума живет в квартире и радует своих подписчиков.

    По словам Жени, первое время с Умой было тяжело. Она кусалась, убегала, не шла контакт и пыталась стать единственной владелицей квартиры. Но спустя больше чем год терпеливой дрессировки, Ума стала куда более воспитанной. 

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    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем
    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем
    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем
    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем
    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем
    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем
    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем
    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем
    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем
    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем
    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем
    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем
    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем
    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем
    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем
    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем
    Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем

    Одно из частых заблуждений — размеры Умы. Все думают, что она размером с кошку. Но на деле она — крошка, ее голову легко можно закрыть в ладони, говорит хозяйка. 


    Джерело: boredpanda.com

    фотография Instagram животные время
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