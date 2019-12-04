Соболь, не ставший шубой: жизнь с редким питомцем



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Ума очень запаслива и крадет все, что подвернется ей под лапу

Питомцы попадают к своих хозяевам по-разному — некоторые буквально спасают зверят от незавидной судьбы.

Соболица по имени Ума, которую хозяйка Женя купила на звероферме, могла бы стать шубой — но вместо этого поселилась в обычной квартире и получила собственный Instagram, на который уже подписались почти сто тысяч человек.

В аккаунте Женя рассказывает о привычках и особенностях питомца, делится своими успехами в приручении зверя и выступает против разведения животных ради меха.

Ума родилась на звероферме и жила в клетке со своими двумя сестрами. К счастью, в 2018 году ее хозяйке Жене удалось выкупить зверька. С тех пор Ума живет в квартире и радует своих подписчиков.

По словам Жени, первое время с Умой было тяжело. Она кусалась, убегала, не шла контакт и пыталась стать единственной владелицей квартиры. Но спустя больше чем год терпеливой дрессировки, Ума стала куда более воспитанной.

Одно из частых заблуждений — размеры Умы. Все думают, что она размером с кошку. Но на деле она — крошка, ее голову легко можно закрыть в ладони, говорит хозяйка.





Джерело: boredpanda.com