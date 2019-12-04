Мужчина нашел в реке клад стоимостью 2,4 млн гривен



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Кусок золота был найден на дне реки в Шотландии

Кладоискатель из Шотландии погрузился в реку с маской и нашел кусок золота весом в 22 карата. Оценивается находка в 80 тысяч фунтов стерлингов (2,4 млн гривен).

«Самородок внешне напоминает пончик, – сообщил Ли Палмер, автор книги Gold Occurrences In The UK (Золотые явления Британии). – Сейчас это самый большой самородок из всех существующих в Великобритании. В нем нет примесей. Это поистине уникальная находка».

Ли Палмер утверждает, что самородок скорее всего получит статус «государственного имущества Короны».

Также его может выкупить Национальный музей Шотландии или Музеем естествознания в Англии.

Удачливый кладоискатель и владелец земли, на которой обнаружено сокровище, пожелали сохранить свои имена в тайне.

Джерело: dailymail.co.uk