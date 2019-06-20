Сотрудник супермаркета отрастил метровую бороду и стал популярным на весь мир



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Для Ланса Вутона все изменилось пять лет назад — тогда он решил стать на Хеллоуин пиратом и для полноты образа отрастить борода

С тех пор он отрастил ее до пояса, что внезапно открыло ему совершенно другой мир. О том, что же произошло в жизни Ланса после этого решения — в нашей статье.

Сейчас Лансу Вутону 32 года, он работаем IT- супервайзером в Кентукки и параллельно с этим завоевывает различные награды в мировом сообществе бородачей. Начиналось все без каких-либо амбиций — просто ради эксперимента. Затем в октябре 2014 друг Ланса, работающий в барбершопе, предложил ему попробовать кое-какие продукты ухода за бородой бесплатно, и если ему понравится, то порекламировать их. Как позже признался Ланс, до этого момента он даже не подозревал, что есть какие-то специальные шампуни и масла для бород.

Так или иначе, Ланс рассказал в своих соцсетях о своем опыте в барбершопе, и таким образом его заметили в сообществе бородачей и пригласили на соревнование на лучшую бороду. Еще недавно Ланс и понятия не имел, что такое сообщество вообще существует, а тут вдруг нашел среди него отличных друзей. А найдя такую мощную поддержку, Ланс решил и дальше растить бороду. Сейчас она у него достигает 77 сантиметров.

И вот за последние пять лет, всего лишь благодаря своему решению отрастить бороду, Ланс уже принял участие в более 30 соревнованиях и занял второе место в категории «Натуральная борода» в родном США и четвертое место во всемирном конкурсе в такой же категории. Более того, Ланса заметили спонсоры и поставляют ему те саме продукты ухода за бородой, о которых он еще недавно ничего не знал. А еще в прошлом году он снялся в фильме «Above Suspicion», в котором играет Эмилия Кларк и который сейчас находится в фазе пост-продакшена.

«Иногда мне говорят, что это глупо и смешно, но я не обращаю внимания. Если вы перестаете любить человека только потому, что у него теперь есть борода, то разве это любовь?» — говорит Ланс. Парень признается, что ухаживать за такой большой бородой нелегко — нужно регулярно ее мыть, расчесывать, увлажнять маслами, а уж сколько хлопот она приносит в ветреный день или во время плавания... И это не говоря уже о надоедливом внимании со стороны людей, которые задают глупые вопросы и норовят потрогать бороду.









Джерело: Культурология