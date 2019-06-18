Украинская легкоатлетка-красавица Левченко показала своего бойфренда



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Украинская легкотлетка по прыжкам в высоту Юлия Левченко опубликовала фотографию и видео со своим парнем на странице в Instagram

На фото молодая пара отдыхает в одном из киевских заведений.

Пост спортсменки в Instagram вызвал бурную реакцию как среди коллег-спортсменов, так и простых болельщиков. «Ох и Юля! Разбила парням сердце! Но то такое, склеят! Будь счастлива!», «Мое сердце разбито», «Юля, страничку не взломали?» — написали в комментариях под постом, собравшим семь тысяч лайков меньше, чем за сутки.

Парень Юлии Левченко – Юрий Кищенко, мастер спорта, многократный чемпион Украины в беге на средние дистанции.

Юрий был участником чемпионатов мира и Европы среди юношей и юниоров. Бойфренд звездной легкоатлетки окончил Одесский национальный университет в 2013 году, и сейчас повышает мастерство в сборной команде Украины.

Недавно, в мае, легкоатлетка опубликовала фото с парнем, однако тогда еще не было понятно, что он ее бойфренд.

На фотографии Левченко и Кищенко стоят в объятиях, целуясь.

«Это любовь»,– подписала фото легкоатлетка.

В отличие от своей избранницы, молодой человек довольно давно, с марта 2016 года, размещает на своей странице в Instagram совместные фотографии с любимой.

Джерело: 24tv.ua