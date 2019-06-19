Украинская бегунья постит мотивационные фото и призывает верить в свои силы



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instagram.com/olga.lyakhovaya

Украинская легкоатлетка, бегунья на средние дистанции, Ольга Ляхова, активно ведет страницу в Instagram, постоянно публикуя мотивационные фото со своих тренировок

Спортсменка постит живые и яркие фото, динамика которых мотивирует. Девушка призывает верить в свои силы и заниматься спортом.

«Человеческие возможности неограниченны. Если ты поверишь в это, ты сможешь достичь любой цели. И не важно, что скажут другие... Просто иди к своей цели...

Здесь и сейчас. Если не ты – то кто?» – написала под одним из своих сообщений Ольга Ляхова.

Родилась Ольга в спортивной семье: мама — экс-чемпионка Украины в беге на 800 метров, а отец — тренер по боксу. В 11 лет начала заниматься легкой атлетикой в ДЮСШ «Авангард». Первых успехов добилась в прыжке в длину, отметившись победами на областных соревнованиях.

Со временем попробовала свои силы в спринте, а затем переключилась на бег на 800 метров, в котором впоследствии стала признанным специалистом.

На дебютном международном старте, юношеском чемпионате мира, заняла 7-е место на дистанции 800 метров.

Из последних крупных побед бегунки – бронза на Чемпионате Европы по легкой атлетике в Глазго, который состоялся в марте 2019 года.

Также Ольга Ляхова стала лучшей в беге на 800 метров среди женщин в Германии. Там 14 июня состоялся международный легкоатлетический турнир «Anhalt 2019».

Джерело: 24tv.ua