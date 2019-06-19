  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Украинская бегунья постит мотивационные фото и призывает верить в свои силы

    • Розсилка
    Украинская бегунья постит мотивационные фото и призывает верить в свои силы
    instagram.com/olga.lyakhovaya

    Украинская легкоатлетка, бегунья на средние дистанции, Ольга Ляхова, активно ведет страницу в Instagram, постоянно публикуя мотивационные фото со своих тренировок

    Спортсменка постит живые и яркие фото, динамика которых мотивирует. Девушка призывает верить в свои силы и заниматься спортом.

    «Человеческие возможности неограниченны. Если ты поверишь в это, ты сможешь достичь любой цели. И не важно, что скажут другие... Просто иди к своей цели...
    Здесь и сейчас. Если не ты – то кто?» – написала под одним из своих сообщений Ольга Ляхова.

    Родилась Ольга в спортивной семье: мама — экс-чемпионка Украины в беге на 800 метров, а отец — тренер по боксу. В 11 лет начала заниматься легкой атлетикой в ДЮСШ «Авангард». Первых успехов добилась в прыжке в длину, отметившись победами на областных соревнованиях.

    Со временем попробовала свои силы в спринте, а затем переключилась на бег на 800 метров, в котором впоследствии стала признанным специалистом.

    На дебютном международном старте, юношеском чемпионате мира, заняла 7-е место на дистанции 800 метров.

    Из последних крупных побед бегунки – бронза на Чемпионате Европы по легкой атлетике в Глазго, который состоялся в марте 2019 года.

    1 з 38
    на весь екран згорнути
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya
    instagram.com/olga.lyakhovaya

    Также Ольга Ляхова стала лучшей в беге на 800 метров среди женщин в Германии. Там 14 июня состоялся международный легкоатлетический турнир «Anhalt 2019».

    Джерело: 24tv.ua

    Читайте також
    спорт фотография здоровый образ жизни тренер социальная сеть Ольга Ляхова Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ