Маленький сын и солнце: Катя Осадчая поделилась снимками с отдыха



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Катя Осадчая instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая показала, как проводит время с маленьким сыном

Кате Осадчей мастерски удается совмещать телевизионную карьеру с материнством. В соцсети телеведущая опубликовала снимки с младшим сыном Иваном.

На одном из фото телезвезда позирует с мокрыми волосами и без макияжа. На другом снимке Осадчая запечатлена вместе с 2-летним Иваном.

«Лето это маленькая жизнь. 123 дня. Хочу успеть так много, как минимум - море, река, озеро, клубника, черешня, кукуруза и арбуз, велосипедные прогулки, вечерние посиделки на улице и дневное барбекю», - написала в соцсети Осадчая.

Ранее снимками с сыном похвастался в соцсети Юрий Горбунов.