Маленький сын и солнце: Катя Осадчая поделилась снимками с отдыха
Катя Осадчая
instagram.com/kosadcha
Украинская телеведущая показала, как проводит время с маленьким сыном
Кате Осадчей мастерски удается совмещать телевизионную карьеру с материнством. В соцсети телеведущая опубликовала снимки с младшим сыном Иваном.
На одном из фото телезвезда позирует с мокрыми волосами и без макияжа. На другом снимке Осадчая запечатлена вместе с 2-летним Иваном.
«Лето это маленькая жизнь. 123 дня. Хочу успеть так много, как минимум - море, река, озеро, клубника, черешня, кукуруза и арбуз, велосипедные прогулки, вечерние посиделки на улице и дневное барбекю», - написала в соцсети Осадчая.