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    Жизнь

    Маленький сын и солнце: Катя Осадчая поделилась снимками с отдыха

    • Розсилка
    Катя Осадчая - Маленький сын и солнце: Катя Осадчая поделилась снимками с отдыха
    Катя Осадчая
    instagram.com/kosadcha

    Украинская телеведущая показала, как проводит время с маленьким сыном

    Кате Осадчей мастерски удается совмещать телевизионную карьеру с материнством. В соцсети телеведущая опубликовала снимки с младшим сыном Иваном.

    На одном из фото телезвезда позирует с мокрыми волосами и без макияжа. На другом снимке Осадчая запечатлена вместе с 2-летним Иваном.

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    Маленький сын и солнце: Катя Осадчая поделилась снимками с отдыха
    Маленький сын и солнце: Катя Осадчая поделилась снимками с отдыха

    «Лето это маленькая жизнь. 123 дня. Хочу успеть так много, как минимум - море, река, озеро, клубника, черешня, кукуруза и арбуз, велосипедные прогулки, вечерние посиделки на улице и дневное барбекю», - написала в соцсети Осадчая.

    Ранее снимками с сыном похвастался в соцсети Юрий Горбунов.

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