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    Слава Каминская умилила фанатов осенним фото

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    Слава Каминская умилила фанатов осенним фото
    kp.ua

    Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская умилила фанатов новым осенним фото

    Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram.

    Так, на фото Слава запечатлена в клетчатом костюме и высоких сапогах. Дополнили образ ультрамодная кепи и нежный макияж.

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    instagram.com/babaslavka

    Фанатам понравился интересный образ знаменитости. В комментариях они сделали певице кучу комплиментов, а также даже сравнили ее лук с образом доктора Ватсона из культового фильма о Шерлоке Холмсе.

    «Осень к лицу», «Осенняя красотка», «Костюм четкий», «Доктор Ватсон, «Очень красивая», - написали поклонники.

    знаменитости фотография певица Слава Каминская Instagram
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