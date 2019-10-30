Слава Каминская умилила фанатов осенним фото
kp.ua
Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская умилила фанатов новым осенним фото
Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram.
Так, на фото Слава запечатлена в клетчатом костюме и высоких сапогах. Дополнили образ ультрамодная кепи и нежный макияж.
instagram.com/babaslavka
Фанатам понравился интересный образ знаменитости. В комментариях они сделали певице кучу комплиментов, а также даже сравнили ее лук с образом доктора Ватсона из культового фильма о Шерлоке Холмсе.
«Осень к лицу», «Осенняя красотка», «Костюм четкий», «Доктор Ватсон, «Очень красивая», - написали поклонники.