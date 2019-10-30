Грядет скандал: Внучка Елизаветы II готовится нарушить королевскую традицию свадебным платьем



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Принцесса Беатрис и ее жених

Последняя незамужняя внучка Елизаветы II хочет устроить непривычную для монарших особ свадьбу.

31-летняя принцесса Беатрис готовится выйти замуж за итальянского миллионера Эдоардо Моцци. Беатрис планирует тихое торжество, которое не будут нигде транслировать. Она также отказалась пускать на праздник папарацци. Скрытность принцессы может отразиться на ее платье. Из-за того, что наряд увидят лишь единицы, появились предположения, что именитые дизайнеры откажутся шить его для наследницы престола бесплатно.

Имениты модные дома традиционно одевали королевских невест. В 2011-м году Кейт Миддлтон выходила замуж в платье Alexander McQueen. Несколько месяцев спустя Зара Тиндолл шла под венец в наряде любимого дизайнера королевы Stewart Parvin. Для Меган Маркл свадебное платье на заказ шил д бренда Givenchy.

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