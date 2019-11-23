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    Спасенная во время урагана белка стала звездой соцсетей

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    Спасенная во время урагана белка стала звездой соцсетей
    instagram.com/this_girl_is_a_squirrel

    Белка-модница обожает позировать на камеру

    Джилл - семилетняя белка, которую спасли во время урагана «Исаак» в 2012 году. У белки Джилл есть собственный аккаунт в соцсетях с 630 тысячами верных подписчиков со всего мира.

    В профиле говорится, что она вегетарианка и эксперт по паркуру, чей единственный страх — это пылесос.

    Самой любимой вещью Джилл является маленький плюшевый медвежонок, без которого она не может спать.

    С 2015 года она является самой знаменитой белкой во всем интернете. Джил отличается прекрасным чувством стиля. И любит обниматься со своим миниатюрным плюшевым мишкой.

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    Спасенная во время урагана белка стала звездой соцсетей
    Спасенная во время урагана белка стала звездой соцсетей
    Спасенная во время урагана белка стала звездой соцсетей
    Спасенная во время урагана белка стала звездой соцсетей
    Спасенная во время урагана белка стала звездой соцсетей
    Спасенная во время урагана белка стала звездой соцсетей
    Спасенная во время урагана белка стала звездой соцсетей
    Спасенная во время урагана белка стала звездой соцсетей
    Спасенная во время урагана белка стала звездой соцсетей
    Спасенная во время урагана белка стала звездой соцсетей

    Самое любимое занятие Джилл — сон. Когда белка не играет и не дремлет, то занимается своими успешным профилем в Instagram, который называется «Эта девочка — белка».

    Джерело: boredpanda.com

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