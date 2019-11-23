Спасенная во время урагана белка стала звездой соцсетей



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Белка-модница обожает позировать на камеру

Джилл - семилетняя белка, которую спасли во время урагана «Исаак» в 2012 году. У белки Джилл есть собственный аккаунт в соцсетях с 630 тысячами верных подписчиков со всего мира.

В профиле говорится, что она вегетарианка и эксперт по паркуру, чей единственный страх — это пылесос.

Самой любимой вещью Джилл является маленький плюшевый медвежонок, без которого она не может спать.

С 2015 года она является самой знаменитой белкой во всем интернете. Джил отличается прекрасным чувством стиля. И любит обниматься со своим миниатюрным плюшевым мишкой.

Самое любимое занятие Джилл — сон. Когда белка не играет и не дремлет, то занимается своими успешным профилем в Instagram, который называется «Эта девочка — белка».

Джерело: boredpanda.com